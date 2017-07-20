Импорт активных фармацевтических ингредиентов из Ирландии вырос почти в 400 раз

С января по июнь 2017 г. в нашу страну было ввезено 5,6 тыс. тонн активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 35,7 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение). Об этом свидетельствуют данные аналитической компании RNC Pharma.

Динамика поставок в денежном выражении в рублях к аналогичному периоду 2016 г. составила 30%. В натуральном выражении темпы роста оказались скромнее: за прошедший год общая масса ввезенной продукции увеличилась на 7%.

Безусловным лидером по объему поставок АФИ является Китай, в первом полугодии 2017 г. из этой страны было ввезено почти 20% общего объема активным фармингредиентов в денежном выражении, правда, динамика к аналогичному периоду прошлого года отрицательная (-6%). В натуральном выражении китайские поставщики формируют почти 69% поставок, а количество ввезенных АФИ составляет 333 наименования . На втором месте французские производители, которые поставили 16,6% всех поставок субстанций, в рублях их объем вырос на 9%.

С точки зрения темпов роста поставок абсолютным лидером за период оказалась Ирландия, за год поставки из этой страны выросли почти в 400 раз, при этом основной объем приходится на пневмококковые моновалентные полисахаридные конъюгаты (антигены для производства вакцины для профилактики пневмококковых инфекций компании Pfizer). В общем объеме импорта АФИ за первое полугодие 2017 г. поставки антигенов лидируют по объемам, занимая долю в 5,8%.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»