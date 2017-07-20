Аптечной сети «Сердечко» предъявлен иск о банкротстве

Официальный сайт сети «Сердечко» сообщает о наличии пяти аптек в Москве. В то же время, по данным AlphaRM, на конец первого квартала 2017 г. сеть насчитывала 15 точек. В апреле 2017 г. сети предъявлен иск о банкротстве.

Согласно базе СПАРК, ООО «Марко», управляющее сетью «Сердечко», зарегистрировано в феврале 2015 г. На официальном сайте компании говорится, что сеть включает 22 аптеки. По-видимому, это было максимальное количество. В 2017 г. оно пошло на убыль.

Интересно, что проблемы у компании начались едва ли не сразу после основания. В 2015 г. ЦВ «Протек» предъявил иск на сумму 5,18 млн руб., который, впрочем, так и не был рассмотрен. Возможно, долг был погашен. В 2016 г. ситуация повторилась уже с ООО «Аптека-Холдинг Рус», компания требовала взыскать 9,16 млн руб. Дистрибьютор выиграл суд. Однако деньги, скорее всего, так и не были полностью возвращены. В апреле 2017 г. ООО «Аптека-А.В.Е.», правопреемник «Аптека-Холдинг Рус», подала иск о банкротстве. В мае суду была предложена кандидатура арбитражного управляющего, очередное заседание состоится 10 августа 2017 г.

В 2017 г. были и другие иски, например, ЗАО «РОСТА» пытается взыскать с аптечной сети 468,73 тыс. руб., а ООО «БСС» — 277,53 тыс. руб.

Указанные пять аптек на сайте работают. Однако телефон горячей линии не отвечает. Также не работает онлайн-система бронирования лекарств.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»