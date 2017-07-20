Ablynx и Sanofi подписали соглашение на сумму до 2,8 млрд долл.

Французская фармацевтическая компания Sanofi и бельгийская Ablynx подписали соглашение в области иммунологии, сообщает Reuters. По условиям соглашения, бельгийская компания может получить до 2,4 млрд евро (2,8 млрд долл.).

Соглашение позволит Sanofi расширить портфель экспериментальных препаратов на ранней стадии разработки.

Sanofi осуществит единовременный платеж в размере 23 млн евро и профинансирует научные исследования на сумму 8 млн евро. Основные платежи бельгийская компания получит в случае коммерческого успеха любых разработанных в рамках сотрудничества препаратов.

Sanofi получит доступ к восьми разрабатываемым Ablynx т. н. нанопрепаратам, выделенным из антител лам и верблюдов. Они предназначены для лечения иммуноопосредованных воспалительных заболеваний.

Акции Ablynx выросли более чем на 6%.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»