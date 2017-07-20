Shire Pharmaceuticals приобретает права на биспецифическое антитело для лечения гемофилии

Компания Shire приобрела у компании Novimmune эксклюзивные всемирные права на инновационное биспецифическое антитело для лечения гемофилии A (включая пациентов с ингибиторами), в настоящее время находящееся на стадии доклинических исследований, сообщает PharmaTimes.

По условиям сделки, Shire возглавит разработку программы исследований для оптимизации и оценки полностью человеческого, биспецифического антитела IgG, таргетирующего комплексы FIXa и FX, созданного с целью имитации естественного механизма свертывания крови (фактор VIII).

По словам представителя компании, ее конечной целью является создание препарата, улучшающего и без того высокие показатели эффективности и безопасности данного класса факторов свертывания крови, полученные в результате длительных наблюдений.

Руководитель отдела глобальных исследований Shire Фриц Шайфлингер добавляет, что программа исследований базируется на компетенциях компании в разработке моноклональных антител и научном опыте в сфере гематологии.

Конкретные условия сделки с компанией Novimmune, которая является расширением условий подписанного компаниями в 2015 г. соглашения о создании и оценке биспецифических антител – миметиков к фактору VIII, не разглашаются.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»