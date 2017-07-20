«БИОТЭК» досрочно завершил отгрузку препаратов для лечения ВИЧ

«БИОТЭК» досрочно завершил отгрузку препаратов для лечения ВИЧ (антиретровирусных препаратов (АРВП)) в рамках исполнения государственных контрактов.

ООО «БИОТЭК», один из крупнейших поставщиков лекарственных средств на рынке госзаказа, 15 июля 2017 года досрочно завершило исполнение поставки лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения» уполномоченным организациям МЗ РФ во всех субъектах Российской Федерации в строгом соответствии с перечнем получателей, поименованных в Госконтракте.

Поставка раньше срока, предусмотренного контрактом, осуществлена компанией «БИОТЭК» в связи с высокой потребностью в подобных препаратах, учитывая важнейшее значение непрерывности АРВТ, а также с учетом пожелания заказчика.

Согласно условиям Государственных контрактов, окончательной датой отгрузки препаратов является 30 сентября 2017 года.

По результатам подведения итогов электронных аукционов №№ 0195100000217000023, 0195100000217000024 на поставку лекарственных препаратов «Дарунавир таблетки покрытые пленочной оболочкой 400 мг / 600 мг» — вошел в число лидеров среди поставщиков АРВ-препаратов. Сумма Государственных контрактов составила 1.720.162.496 рублей.

Одним из приоритетов в работе ООО «БИОТЭК» является качественное и своевременное обеспечение лечебного процесса для соблюдения интересов пациентов.

«Фармацевтический вестник»