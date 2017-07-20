Регуляторы ЕС одобрили инновационный антипсихотик Reagila компании Gedeon Richter

Европейские регуляторы одобрили антипсихотический препарат Reagila венгерской компании Gedeon Richter как новый вариант терапии пациентов с шизофренией, сообщает PharmaTimes.

В ходе клинических исследований этот сильнодействующий атипичный антипсихотик, частичный агонист дофаминовых рецепторов D3/D2, способствовал значительному улучшению симптомов заболевания, а также снижал риск рецидивов на 55% по сравнению с плацебо.

В августе прошлого года компании Gedeon Richter и Recordati подписали эксклюзивное лицензионное соглашение о запуске в серийное производство препарата Reagila (cariprazine) в странах Западной Европы, Алжире, Тунисе и Турции.

Держателем лицензии на препарат в Канаде и США является компания Allergan. В этих странах препарат был одобрен FDA в 2015 г. под торговым наименованием Vraylar для лечения шизофрении и биполярного расстройства.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»