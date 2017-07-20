«Сантэнс Сервис» объявили о долгосрочном соглашении с «Берингер Ингельхайм»

«Сантэнс Сервис» объявили о долгосрочном соглашении с «Берингер Ингельхайм» на логистическое обслуживание ветеринарной продукции в России

Группа компаний «Сантэнс Сервис» и компания «Берингер Ингельхайм» объявили о заключении долгосрочного соглашения на оказание комплексного логистического обслуживания ветеринарной продукции на территории Российской Федерации.

Соглашение предусматривает оказание услуг по хранению и обработке лекарственных препаратов и ветеринарной продукции на складах организации оптовой торговли ЛС для последующей их дистрибуции на территории РФ.

«На основании оценки динамики роста этого сегмента в совокупном объеме лекарственных грузов, обслуживаемых нашей компанией, а также наличия в нем разных групп препаратов со специфичными требованиями к условиям хранения, логистика лекарственных средств для ветеринарного применения выделяется ГК «Сантэнс Сервис» в отдельное сервисное направление. Соглашение с компанией «Берингер Ингельхайм» мы считаем успешно пройденной квалификацией», – комментирует Сурен Вартанов, директор департамента логистических сервисов ООО «Сантэнс Логистик Груп».

Напомним, что в январе 2017 года «Мериал» стала частью компании «Берингер Ингельхайм». Объединенное подразделение занимает второе место на мировом рынке ветпрепаратов и входит в число ведущих производителей паразитицидов и вакцин как для сельскохозяйственных животных, так и для домашних питомцев. Компания обладает глубокой экспертизой и предлагает широкий портфель препаратов и готовых решений для улучшения здоровья, качества жизни и продуктивности животных.

О компании «Берингер Ингельхайм»

«Берингер Ингельхайм» входит в список 20 ведущих мировых фармацевтических компаний. Штаб-квартира компании расположена в городе Ингельхайм, Германия, во всем мире в ней работает около 50 тысяч сотрудников. С момента своего основания в 1885 году частная семейная компания «Берингер Ингельхайм» занимается исследованиями, развитием, производством и распространением высокоэффективных инновационных лекарственных препаратов для людей и животных. В 2016 году «Берингер Ингельхайм» достигла чистого объема продаж около 15,9 млрд. евро. Более 3 млрд. евро компания расходует на исследования и разработки, что составляет 19,6% от объема продаж.

Ключевым элементом корпоративной культуры компании «Берингер Ингельхайм» является приверженность идее социальной ответственности бизнеса. Это включает в себя участие в широком спектре социальных проектов, например, таких как инициатива «Сделаем мир здоровее», а также заботу о сотрудниках. Основу сотрудничества составляют взаимное уважение, равные возможности и гармонизация карьерного роста и семейных ценностей. Компания также уделяет большое внимание охране окружающей среды и устойчивому развитию во всей своей деятельности. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.boehringer-ingelheim.com или обратитесь к годовому отчету компании: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com

«Фармацевтический вестник»