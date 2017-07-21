Повышенный спрос на медицинские и фармацевтические специальности отмечают в Пятигорске

В Пятигорском медико-фармацевтическом институте (ПМФИ) – филиале Волгоградского государственного медицинского университета остается всего одна неделя (до 26 июля включительно) до окончания приема документов для поступления на первый курс по 4-м специальностям высшего образования: «Фармация», «Медицинская биохимия», «Специальное (дефектологическое) образование» (логопедия) и «Менеджмент» (управление в здравоохранении).

Как отметили в приемной комиссии института, самая большая квота мест установлена для специальности «Фармация» (код 33.05.01). По завершении 5 лет обучения выпускнику присваивается квалификация «Провизор». Занятия проводятся только в очной форме.

Для приема на данную специальность выделено 250 бюджетных мест, а также до 200 мест с оплатой стоимости обучения (для т.н. внебюджетников). Такой большой блок бюджетных мест говорит о важности и востребованности для отечественного здравоохранения и фармацевтической промышленности специалистов данного профиля, широких возможностях их трудоустройства.

Ежедневно на сайте ПМФИ в разделе «Абитуриенту» размещаются списки лиц, подавших заявления о приеме. На текущий момент на бюджетные места по специальности «Фармация» уже подано более 650 заявлений.

В приемной комиссии уточняют, что общее количество заявлений не свидетельствует напрямую о большом конкурсе, так как поступающие имеют право подать заявления о приеме сразу в пять вузов на три специальности в каждом. Списки с указанием суммы конкурсных баллов будут опубликованы 27 июля, после чего абитуриентам будет проще оценить свои шансы на поступление в выбранную альма матер. Среди важных преимуществ ПМФИ – «шаговая» доступность всех учебных корпусов и общежитий, безупречная деловая и научная репутация у партнеров, включая региональные министерства здравоохранения и работодателей.

ИСТОЧНИК:ПРЕСС-СЛУЖБА ПМФИ

gmpnews