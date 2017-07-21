Новые фармакологические свойства дальневосточных растений открывают химики ДВФУ и ДВО РАН

Биологически активные соединения из лекарственных растений Приморского края получили ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН). Выделенные из акации амурской, серпухи венценосной и маньчжурской вещества являются природными антиоксидантами, обладают выраженными антивоспалительными и другими свойствами. Дальнейшее изучение дальневосточной флоры позволит дополнить список лекарственных растений в государственной фармакопее и создать новые препараты.

Как сообщила профессор кафедры физической и аналитической химии Школы естественных наук (ШЕН) ДВФУ Лариса Соколова, интересный результат дало изучение уникального аборигенного растения маакия амурская (акация амурская, Maackia amurensis). Из ее стволовой древесины ученые получили гепатопротекторный комплекс, который стал основой для препарата «Максар», выпускаемого Тихоокеанским институтом биоорганической химии им. Г. Б. Елякова (ТИБОХ) ДВО РАН. Последние исследования показали, что молодые побеги маакии содержат хинолизидиновые алкалоиды — соединения, которые обладают антиспазмологическим действием и проявляют активность при лечении аритмии дыхательного центра.

Сейчас ученые изучают дальневосточный вид серпухи венценосной (Serratula coronata). По словам доцента ШЕН ДВФУ Алексея Мягчилова, это растение обильно произрастает на территории России и является источником экдистероидов, которые используют при лечении сердечнососудистых заболеваний. При исследовании приморского вида — серпухи маньчжурской (Serratula manshurica) — химики выделили два новых флавоноида, которые являются природными антиоксидантами. Результаты опубликованы в международном научном журнале Pharmaceutical Chemistry Journal.

«На Дальнем Востоке произрастает много лекарственных растений. Но в государственную фармакопею входит только 1,5 % видов, потому что у большинства не изучен химический состав. Наши исследования позволят расширить список государственной фармакопеи и создать новые препараты», — отметил Алексей Мягчилов.

Ученые Школы естественных наук ДВФУ работают совместно с сотрудниками лаборатории хемотаксономии растений ТИБОХ ДВО РАН, которую возглавляет академик Петр Горовой. В ближайших планах научной группы — изучить еще несколько ценных видов. Особенно перспективны исследования травянистых растений рода Aconitum. Они содержат дитерпеновые алкалоиды, которые обладают мощной биологической активностью и антиканцерогенными свойствами.

Пресс-служба ДВФУ