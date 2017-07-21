Счетная палата выявила нарушения в работе Роспотребнадзора и Росздравнадзора

Коллегия Счетной палаты утвердила заключения об исполнении федерального бюджета Роспотребнадзором и Росздравнадзором в 2016 году. Проверки показали, что основная задача проводимой службами контрольно-надзорной деятельности – профилактика нарушений и защита прав граждан – в полной мере не выполняется.

«По сути, функция проверок сводится к наложению штрафов, а не к применению мер, препятствующих возникновению нарушений либо их устранению, что не позволяет обеспечить повышение качества услуг в проверяемых сферах», – говорится в сообщении Счетной палаты.

В ходе проверки аудиторы обратили внимание на рост дебиторской задолженности Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Причиной увеличения задолженности оказались неоплаченные штрафы. При этом Роспотребнадзор не принимает должные меры по взысканию задолженности, считают в Счетной палате.

В отношении Росздравнадзора Счетная палата обнаружила факты, свидетельствующие о «необоснованном привлечении физических и юридических лиц к административной ответственности и о непринятии необходимых мер в случаях совершения административных правонарушений».

Также не нашлось подтверждений достоверности бюджетной отчетности Роспотребнадзора. На ней отрицательно сказались нарушения, допущенные московским управлением службы при проведении инвентаризации нефинансовых активов, и некорректное отражение на забалансовом счете оборудования на сумму свыше 15 млн рублей, переданного управлению Росграницей. Кроме того, управления Роспотребнадзора в ряде регионов отнесли задолженность перед федеральным бюджетом по доходам на сумму свыше 17 млн рублей к задолженности перед региональными бюджетами.

После окончания проверки в конце мая 2017 года бюджетная отчетность Роспотребнадзора была скорректирована и принята Минфином России. По всем выявленным нарушениям Счетная палата направила обращение в Генеральную прокуратуру, однако информация о его рассмотрении пока не поступила.

В июне 2017 года Счетная палата пожаловалась в Генпрокуратуру на Минздрав. Изучив траты министерства за 2016 год, Счетная палата обнаружила нарушения на сумму 500 млн рублей. В их числе – недостоверные сведения о стоимости строительства 14 объектов, незаконная трата 490 млн рублей на информатизацию, неполное перечисление доходов в федеральный бюджет.

Источник: Счетная палата РФ

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