Игорь Каграманян уволился из Минздрава

Как выяснил Vademecum, первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян покинул команду Минздрава. Он может перейти на работу в Совет Федерации уже осенью 2017 года.

О том, что первый заместитель министра здравоохранения Вероники Скворцовой – Игорь Каграманян – уходит из Минздрава, корреспонденту Vademecum сообщил источник в ведомстве.

По его словам, в настоящее время Каграманян находится в отпуске до середины августа, однако приказ о его увольнении уже подписан министром. Карьеру чиновник может продолжить в Совете Федерации, его кандидатуру предложит временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, если займет пост губернатора региона.

Подтвердить информацию об увольнении Игоря Каграманяна в пресс-службе Минздрава оперативно не смогли.

Должность заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян занял в 2012 году. Он курировал темы медицинского образования и аккредитации, кадровые вопросы, лекарственное обеспечение и другие. В конце 2016 года, сообщил собеседник Vademecum в Минздраве, первый заместитель министра получил субсидию на приобретение квартиры – до этого Каграманян проживал в общежитии для госслужащих в Москве. Однако в официальной декларации о доходах и расходах Игоря Каграманяна, опубликованной на сайте Минздрава, информации о получении им субсидии нет.

Кто займет пост первого заместителя федерального министра здравоохранения – пока не известно. По информации Vademecum, на место претендует помощник Вероники Скворцовой Илья Шилькрот. Связаться с ним на момент публикации не удалось.

В 2001–2008 годах Шилькрот был официальным помощником по вопросам здравоохранения губернатора Чукотского автономного округа Романа Абрамовича. После ухода бизнесмена с губернаторского поста Илья Шилькрот стал начальником управления новых медицинских технологий в инвесткомпании Абрамовича Millhouse. В этом качестве в сентябре 2014 года Шилькрот вошел в состав экспертного совета при Правительстве РФ. И, согласно последнему перечню членов экспертного совета, опубликованного в 2015 году, до сих пор является его членом.

В 2015 году Илья Шилькрот задекларировал самый большой уровень дохода среди помощников федерального министра Вероники Скворцовой – 9,3 млн рублей. Сама Скворцова тогда смогла заработать 6,13 млн рублей. В 2016 году доход Шилькрота сократился до 2,4 млн рублей. Вместе с супругой Шилькрот владеет 12 объектами недвижимости: пятью квартирами, четырьмя земельными участками и тремя жилыми домами.

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