В регионе успешно развивается многоуровневая система подготовки кадров для фармкластера

Правительство региона рассматривает фармацевтическую промышленность как одно из главных направлений социально-экономического развития региона. Сегодня ярославский фармкластер – одна из крупнейших в стране агломераций подобного типа, и немаловажной задачей становится выстраивание системы подготовки высококвалифицированных кадров для этой отрасли. Решением этого вопроса стало одно из направлений работы «Школы будущих профессий».

– Этот проект был предложен при разработке стратегии развития региона «10 точек роста» и поддержан врио губернатора Дмитрием Мироновым, – отметил заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков. – Проект «Школы» – многоуровневый. Среди прочего это организация обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям, в том числе и для фармпроизводства. В последнее время сотрудничество образовательных организаций и фармкластера приобрело новый импульс. Мы видим, что есть очевидный запрос на развитие этого направления.

Сейчас подготовку специалистов для фармацевтической отрасли ведут шесть образовательных учреждений: два – среднего профессионального звена и четыре – высшего. Одно из них – Ярославский промышленно-экономический колледж. По согласованию с партнером, фармацевтическим комплексом ЗАО «Р-Фарм» по производству готовых лекарственных форм в Ярославской области, здесь определены направления подготовки специалистов, необходимых на фармпроизводстве. Это специальности «Биохимическое производство» и «Аналитический контроль качества химических соединений».

– Разработано положение о наставничестве, педагоги колледжа повысили свою квалификацию, что позволило скорректировать учебные планы, подготовить и реализовать дополнительные профессиональные программы, – сообщил заместитель директора ЯПЭК Вячеслав Лобов. – Практические занятия для студентов проходят в современных лабораториях, оснащенных высокотехнологичным оборудованием.

Получать теоретические знания в образовательном учреждении, а практические навыки на предприятии – в этой системе заинтересованы и студенты, и работодатели. Диплом по востребованной специальности и знакомое производство практически гарантируют дальнейшее трудоустройство. Сергей Конышев закончил Ярославский промышленно-экономический колледж в прошлом году. Выпускник химико-технологического отделения сейчас работает на заводе ЗАО «Р-Фарм» оператором биотехнологического производства.

– У нас была система дуального образования, мы проходили практику в том числе и на этом заводе, собирали материал для своего диплома, – рассказал Сергей Конышев. – Все эти знания пригодились мне в работе. И я вряд ли бы сюда попал, если бы не те знания, что мне дали в процессе обучения. Мне кажется, это был ключевой момент, когда меня принимали сюда на работу. Я продолжаю учебу, получаю сейчас высшее образование, учусь в Ярославском техническом университете, закончил 1 курс.

В ЯГТУ сотрудничают с фармкластером по нескольким направлениям: практика, работа на крупнейших отраслевых выставках, стажировки – и не только на предприятиях страны и региона, но и за рубежом. Студенты уже успели побывать в Китае и в Америке.

– Предусмотрены именные стипендии, достаточно крупные: Президента России, губернатора области. Кроме того, «Р-Фарм» учредил свою стипендию для студентов нашего факультета, – рассказал декан химико-технологического факультета ЯГТУ Владимир Панкратов.

– Профориентацией мы занимаемся еще в школах, чтобы учащиеся знали о современных предприятиях, которые находятся в регионе. Фармацевтическая промышленность активно развивается, появляются новые производства. Важно понимать, что нам нужны квалифицированные кадры, в особенности среднего профессионального звена, – добавил председатель отраслевого методического совета по вопросам подготовки кадров для нужд фармацевтической промышленности Ярославской области Иван Парамонов. – Это те ребята, которые, проучившись объективно меньше, чем в высшем звене, приходят к нам готовыми специалистами и сразу начинают работать.

Совсем скоро в проекте «Школа будущих профессий» появится еще один уровень: уже 1 сентября 2017 года первых учеников примет фармацевтический класс в Ярославском лицее № 86.

– Его открытие – итог системной работы по направлению «Фарм-старт», целью которого является выявление и поддержка талантливых ребят, мотивированных на получение профильного образования для работы в фармацевтической отрасли, – подчеркнул Александр Гудков. – Этот класс станет еще одним звеном в цепочке комплексной подготовки кадров для отечественной фарминдустрии.

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