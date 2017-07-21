Пять американских брендов получают письменные предупреждения от FDA

С начала этого года американское управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA) вынесло письменные предупреждения пяти косметическим брендам США. Это связано с тем, что американские контрольно-надзорные органы продолжают ужесточать требования к неверной маркировке товаров.

Согласно закону «О продуктах питания, лекарствах и косметических средствах», продукты, используемые для ухода за кожей, должны быть классифицированы как косметическое средство или лекарство. В случае неверного распределения нарушитель столкнется с ответственностью перед законом, а сама продукция подлежит изъятию.

Начиная с января текущего года, несколько известных американских производителей – Soapwalla, Irie Star, Perfectly Posh, Aegeia Skin Care и Star Health & Beauty – получили известие, что определенные продукты их производства нарушают закон.

Химический состав таких косметических средств и их маркировка были тщательно проанализированы. В результате FDA пришло к выводу, что некоторые единицы товара попадают под категорию «новые лекарственные средства», поскольку они «созданы для использования в диагностике, лечении, смягчении последствий, обработке или профилактике болезней. Это также могут быть товары, оказывающие воздействие на структуру человеческого тела или его функции».

«Новые лекарственные средства» требуют, прежде всего, одобрения FDA относительно безопасности и эффективности – в противном случае, их нельзя будет распространять внутри страны.

FDA продолжает отправлять письменные предупреждения. Среди недавних событий – предупредительное письмо в адрес Джулии Лонгер, владелице компании Irie Star, датированное 6 июля.

Среди косметических товаров, на которые FDA обращает внимание, следующие средства: корректирующая масло-сыворотка от прыщей от Flawless, восстанавливающая маска Loving Recovery Beta-glucan Mask производства Lavish и масло-сыворотка для глубокого заживления от Restore.

Таким образом, с января 2016 года уже 37 компаний получили предупредительные письма от FDA, связанные с неправильной классификацией косметических и лекарственных средств.

Современный рынок предлагает множество новых товаров, и при изучении их свойств вряд ли возможно избежать ошибок, в том числе и в маркировке. Безусловно, подобные предупреждения от официальных структур – не самый приятный момент для компании, но важно помнить, что это необходимо, прежде всего, для клиента, который стремится выбирать качественный и безопасный продукт.

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