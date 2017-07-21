Омская «Народная оптика» избежала штрафа за нарушение законодательства о рекламе

Омское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало виновным ООО «Народная оптика» в нарушении законодательства о рекламе. Однако фирма исправила содержание рекламного объявления и благодаря этому избежала штрафа.

ООО «Народная оптика» разместила рекламу на фасаде знания, где сообщалось о ценах на линзы некоторых производителей. Однако контактные линзы относятся к виду офтальмологических медицинских изделий, а соответственно к их рекламе предъявляются особые требования. Объявления должны сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.

Так как ООО «Народная оптика» это требование не выполнило, следовательно, оно нарушило часть 7 статьи 24 ФЗ «О рекламе». Компания этого не отрицала и к моменту рассмотрения дела в ФАС успела исправить рекламу.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»