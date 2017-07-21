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В Германии выявлен поддельный препарат для лечения шизофрении Xeplion компании Janssen

В Германии выявлена партия поддельного препарата Xeplion (paliperidone) компании Janssen-Cilag, применяемого в качестве поддерживающей терапии при шизофрении, сообщает Security Industry.

По данным чешского регулятора SUKL, который ссылается на Федеральный институт лекарственных средств и медицинской продукции Германии (BfArM), фальсифицированный препарат продавался в упаковке, предназначенной для Болгарии и Румынии.

Ранее BfArM объявила о выявлении в торговой сети партий фальсифицированного препарата гормона роста Omnitrope компании Sandoz (дженериковое подразделение Novartis).

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

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Июль 21, 2017 | Просмотров: 37