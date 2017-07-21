Уральские ученые помогут фармкомпаниям сократить затраты

Сотрудники двух университетов – УрФУ и УГМУ – создали диагностическую систему, позволяющую выявлять на начальной стадии исследований эффективные молекулы для новых лекарственных препаратов. По словам разработчиков, такой подход сэкономит фармкомпаниям миллиарды.

Речь идет о технологии скрининга, позволяющей тестировать в биологической среде вещества, синтезированные учеными-химиками. «Проблема в том, что разработчики лекарственных препаратов синтезируют очень много активных молекул, – пояснил ФВ Сергей Кортов, первый проректор УрФУ. – Чтобы определить, какое действие они оказывают на живые организмы, проводятся испытания на животных, обычно, на мышах. Процесс получается длительным и очень затратным. Методика, которую разработали специалисты УрФУ и УГМУ, позволяет предсказывать результат по реакции среды на молекулярном уровне. Скорость такого скрининга в тысячи раз выше, чем традиционного».

Испытаниями новых молекул на человеческих клетках занимается Олег Макеев, заведующий кафедрой биологии и медицинской генетики УГМУ. По его словам, преимущество метода в том, что испытания на мышах не всегда дают надежный результат. «У животных – свой метаболизм, подчас отличный от человеческого, – пояснил г-н Макеев. – Фармкомпании неоднократно сталкивались с тем, что препарат, отработанный на животных, вызывает отсроченный тератогенный эффект, и с этим приходится считаться».

Созданием стабильных клеточных культур человека группа Олега Макеева занимается с 1999 г. Ученые нашли и запатентовали способ влияния на гены клеток, который увеличивает продолжительность их жизни. Их изобретение используется в косметологии, пластической хирургии и научных исследованиях. Недавно систему скрининга использовали при испытаниях противодиабетического препарата, синтезированного в Химико-технологическом институте УрФУ. По словам директора института Владимира Русинова, исследования подтвердили, что новое соединение нетоксично и активно в малой концентрации.

Метод уральских ученых позволит фармкомпаниям сократить затраты, связанные с отбором эффективных молекул, считает Сергей Кортов. По статистике, из тысячи новых соединений используется только одно. Находить его теперь будет проще.

Фото: автор

Михаил Старков

«Фармацевтический вестник»