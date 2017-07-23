Проекты двух предприятий по производству лекарств в Баку оцениваются в $100 млн

«В Азербайджане раньше не было фабрик по производству лекарств, можно сказать, что нет и сегодня. Мы предусмотрели строительство первых фабрик здесь. Идет строительство двух фабрик. Объем инвестиций, которые будут в них вложены, составляет примерно 100 миллионов долларов. Здесь будут созданы рабочие места, новые производственные участки», — заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 21 июля на встрече с представителями общественности Пираллахинского района, посвященной открытию проекта обеспечения поселка Пираллахи питьевой водой, — сообщает пресс-служба официального интернет сайта Президента Азербайджанской Республики.

В ноябре 2016 года на территории Пираллахинского промпарка был заложен фундамент азербайджано-российского предприятия «Хайат Фарм«. Планируемая годовая программа фармпроизводства составляет 22,5 млн упаковок или 500 млн штук таблеток и капсул. На начальном этапе на заводе будет выпускаться 89 наименований лекарственных препаратов. Участниками проекта являются АИК, компании «Vita-A» (Азербайджан) и «R-Farm» (Россия). Инвестиционная стоимость фармацевтического завода составляет $74 млн.

В январе 2017 года в этом же промышленном парке в Пираллахи был заложен фундамент азербайджано-иранского совместного фармацевтического завода «Caspian pharmed«. В проекте 49% приходится на долю компании TPICO (Иран), 26% — Azersun Holding (Азербайджан), 25% — Азербайджанской инвестиционной компании (АИК).

Завод будет введен в эксплуатацию в течение двух лет. На первом этапе на заводе планируется выпускать 200 миллионов таблеток и капсул ежегодно, 84 наименования лекарственных препаратов, в том числе основные виды лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, инфекционных и неинфекционных болезней, а также различные виды антибиотиков и обезболивающих.

gmpnews