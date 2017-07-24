«Валента» может вернуть контроль над «Новосибхимфармом»

ПАО «Валента Фармацевтика» подало ходатайство в ФАС о приобретении 99,3% акций ОАО «Новосибхимфарм», сообщает официальный сайт антимонопольной службы. Сейчас основным владельцем «Новосибхимфарма» является компания «Р-Фарм».

В компаниях «Р-Фарм» и «Валента» отказались от комментариев.

До 2010 года «Валента» была владельцем «Новосибхимфарма», затем мажоритарную долю в компании приобрел «Р-Фарм». Как пишет «Коммерсантъ», семь лет назад уступка «Валентой» контроля над «Новосибхимфармом» была связана с тем, что предприятие увязло в долгах.

Завод «Новосибхимфарм» находится в Новосибирске. Компания занимается производством ампул и лейкопластырей. По данным СПАРК, выручка предприятия в 2016 году составила 981,5 млн рублей, чистая прибыль – 92,5 млн рублей.

По данным СПАРК, «Р-Фарму» принадлежит 51% акций «Новосибхимфарма». 24,9% принадлежат Антону Стрекалову, 19,4% – Владимиру Нестеруку. Стрекалов и Нестерук владеют долями в «Валенте» через ПАО «Отечественные лекарства» и кипрскую Lekarstva Holdings.

АО «Р-Фарм» – российская фармацевтическая компания. Владельцем 90% акций компании является Алексей Репик, 10% акций в апреле 2017 года купила японская компания Mitsui. В сделку вошли российские активы «Р-Фарма», в том числе «Новосибхимфарм». Основные направления деятельности «Р-Фарма» – производство лекарств и биопрепаратов, исследования и разработка новых препаратов и технологий, поставки на российский рынок лекарственных средств иностранных производителей. «Р-Фарм» является абсолютным лидером в сфере госзакупок лекарственных средств. В рейтинге Vademecum «TOП100 операторов лекарственного госзаказа» по итогам 2016 года компания заняла первое место с объемом заключенных контрактов 55,5 млрд рублей (это почти 10% рынка госзакупок).

«Валента» – российская фармацевтическая компания, основанная в 1997 году. Наиболее известные бренды – Фенотропил, Ингавирин, Зидена, Зорекс, Граммидин, Фенaзепам. По данным СПАРК, выручка ПАО «Валента Фарм» в 2016 году составила 13,4 млрд рублей, чистая прибыль – 5,1 млрд рублей.

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