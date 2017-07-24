ФАС одобрила ходатайство Alvogen о покупке «Биттнер Фармы»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила одобрить ходатайство дочерней компании исландской Alvogen ООО «Алвоген Фарма» о приобретении до 100% долей в уставном капитале ООО «Биттнер Фарма», говорится в материалах антимонопольной службы. «Биттнер Фарма» является одним из лидеров отечественного рынка гомеопатии.

В пятницу, 21 июля, ФАС одобрила ходатайство «Алвоген Фарма» о покупке «Биттнер Фармы», сообщает официальный сайт ведомства.

Ходатайство было подано 5 июля.

В линейку «Биттнер Фармы» входят спиртовой «Бальзам Биттнера», спрей для носа «Афлубин», средства для интимной гигиены Lactacyd, препараты от аллергии, ряд гомеопатических препаратов. В портфеле ООО «Алвоген» также есть противопростудные и антигистаминные препараты, средства для женского здоровья. Как говорил Vademecum генеральный директор Alvogen в России Александр Виноградов, портфели компаний будут дополнять друг друга.

Сейчас российский бизнес «Биттнер Фармы» принадлежит голландской Omega Pharma. По данным СПАРК, выручка «Биттнер Фармы» в 2015 году составила 1,9 млрд рублей, чистый убыток – 266 млн рублей. В начале 2000-х «Биттнер» занимал около 40% российского рынка гомеопатии, но к 2016 году доля компании на этом рынке, по данным DSM, упала до 8%.

Компания Alvogen была основана в 2009 году. Штаб-квартира компании находится в Рейкьявике (Исландия). Компания работает в 35 странах, в том числе в США, странах Восточной Европы, России и Китае. Всего в ней более 2,3 тысячи сотрудников, финансовые показатели не раскрываются. Осенью 2016 года Alvogen купил новосибирскую компанию «Долфин», управляющую одноименным брендом средств для промывания носа.

vademec