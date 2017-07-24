Выручка J&J во II квартале выросла до $18,8 млрд

Компания Johnson&Johnson (J&J) отчиталась об итогах II квартала 2017 года. Оборот компании достиг $18,8 млрд, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом объем продаж лекарственных средств снизился, а продажи в сегменте медизделий, напротив, возросли.

По данным отчета J&J, продажи лекарственных средств составили $8,6 млрд. Это на 2,6% ниже, чем в во II квартале 2016 года.

Продажи медицинских изделий, напротив, выросли на 4,9% по сравнению со II кварталом 2016 года и составили $6,7 млрд. Выручка за счет контактных линз, которые, согласно отчету, входят в сегмент медизделий, выросла на 9,9%, составив $753 млн.

Выручка за счет потребительских товаров также выросла. Ее объем составил $3,5 млрд, что на 1,7% выше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Чистая прибыль компании составила во II квартале $3,8 млрд.

Согласно отчету портала FiercePharma, опубликованному в марте 2017 года, Johnson&Johnson занимает первое место по объему продаж среди фармкомпаний. Ранее J&J объявила о покупке швейцарской биотехнологической компании Actelion за $30 млрд.

Компания Johnson&Johnson, основанная в 1886 году, является одним из крупнейших в мире производителей лекарств, косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. Она включает в себя 250 компаний, расположенных в 57 странах мира, в которых работают более 125 тысяч сотрудников. Эти компании формируют три подразделения: потребительских товаров, фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения и оборудования. Выручка Johnson&Johnson в 2016 году составила $71,9 млрд.

Источник: Johnson & Johnson

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