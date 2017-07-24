«Росатом» поставит на Кубу кобальт-60 для ядерной медицины

«Росатом» обеспечит Кубу радиоактивным изотопом «кобальт-60» для применения в ядерной медицине – об этом президент «Росатома Латинская Америка» провел в Гаване переговоры с представителями кубинского Агентства по атомной энергии и прогрессивной технологии.

«Мы готовимся к поставке на Кубу кобальта-60 в рамках сотрудничества в сфере ядерной медицины. На поставку этого материала был объявлен тендер по линии МАГАТЭ, который выиграла наша компания «Изотоп», – сообщил глава представительства «Росатом» Иван Дыбов корреспонденту ТАСС.

Изотоп кобальт-60 получают искусственно и широко используют в промышленности и медицине. Благодаря мощному гамма-излучению данный продукт применяют для стерилизации медицинских инструментов и материалов, а также для уничтожения раковых опухолей (радиохирургия).

Как сообщает Иван Дыбов, Куба активно развивает и модернизирует ядерную медицину, поставляет радиоактивные фармацевтические препараты в другие страны. Россия, в свою очередь, нацелена на дальнейшее сотрудничество с Кубой: в настоящее время ведутся переговоры о еще одной линейке изотопов.

В мае корпорация «ТВЭЛ» (входит в группу «Росатом») совместно с Агентством по технологическому развитию объявили, что планируют создать в Москве производство лекарственных препаратов, в частности, для химиотерапии.

Источник: ТАСС

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