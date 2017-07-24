В Томске испытывают препарат, безопасно регулирующий свертываемость крови

Томская компания «Ифар» завершает доклинические испытания препарата, регулирующего свертываемость крови наиболее безопасным способом благодаря найденной новой молекуле.

Препараты, снижающие свертываемость крови, необходимы людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшим инсульты, инфаркты, операции по установке стентов, искусственных клапанов и другие вмешательства. Такие пациенты принимают лекарства-антиагреганты пожизненно, поэтому особую важность имеет безопасность препарата.

«После ряда испытаний мы с уверенностью можем сказать, что нашли эффективную молекулу, которой пока нет конкурентов по безвредности. Этот препарат — прорыв для медицины, и все благодаря тому, что он влияет на механизм свертываемости крови иначе, чем предшественники, он действует на сигнальный путь, который запускается оксидом азота — NO», — рассказал генеральный директор компании «Ифар» профессор Вениамин Хазанов.

Молекула, о которой говорит руководитель «Ифара», влияет на выработку в организме оксида азота, имеющего принципиальное значение для здоровья сердечно-сосудистой системы. Разработчики компании сумели включить молекулу в состав препарата и доказать его эффективность и низкую токсичность.

«Эта же молекула придает лекарству дополнительное свойство — он расслабляет спазмированные сосуды и устраняет явления ишемии. Это снижает риск резкого повышения или понижения свертываемости крови, которые могут привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Врачи знают, как важно для тяжелых и особенно пожилых больных минимизировать количество назначаемых лекарств, это снижает риск побочных эффектов. Здесь также проявится положительное качество нашей инновации», — добавляет Вениамин Хазанов.

На данный момент препарат прошел доклинические испытания, есть готовые прототипы и вся документация к ним. Испытания показали, что специалисты «Ифар» сделал таблетку высокого качества, которая соответствует всем требованиям государственной фармакопеи. В конце 2017 – начале 2018 года компания планирует вывести препарат в клинические испытания.

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