NITA-FARM — крупный игрок отрасли ветеринарной фармацевтики

В этом году разработчик и производитель ветеринарных препаратов – NITA-FARM отмечает свой юбилей – 25 лет. Начиналась его история с маленькой лаборатории в начале 90-х. Там немногочисленные сотрудники компании создавали доступные аналоги дорогих зарубежных препаратов и, по возможности, усовершенствовали их.

Сегодня NITA-FARM — это крупный игрок отрасли ветеринарной фармацевтики. Портфель Компании сейчас насчитывает более 70 продуктов, включая все основные фармакологические группы. По данным независимого аналитического агентства «Farm Research», продукцией NITA-FARM пользуется каждый второй ветеринарный врач России.

«Мы, действительно, проделали огромную работу по разработке и выводу на рынок большого количества новых лекарственных средств. При этом портфель NITA-FARM увеличился не только в количественном отношении, но и в качественном», — поясняет заместитель директора по маркетингу Алёна Голубева.

К такому результату привели многие факторы, начиная от правильных решений при создании портфеля продукции, и заканчивая лояльным коллективом со своей сложившейся корпоративной культурой. «Каждый день в процессе работы я вижу результаты своего труда, и мне это нравится», «Когда наша компания развивается, вместе с ней развиваюсь и я», «Я работаю на NITA-FARM и горжусь этим», — это лишь маленькая часть отзывов о своей работе сотрудников компании.

Сейчас NITA-FARM переходит на новый этап своего развития: началось масштабное переоборудование производственных площадок по современным стандартам европейского GMP. По проекту это позволит значительно увеличить объёмы выпускаемой продукции.

Пока одни компании наращивают обороты, другие сообщают о своём закрытии. В 2016 году их количество составило 634,5 тысяч, что в 3,7 раза больше, чем в 2015 году. Впрочем, эксперты призывают не паниковать. Львиная доля из закрывшихся организаций стали объектом слияния или поглощения ещё более крупной компанией. Ученые в области менеджмента отмечают, что в бизнесе действуют те же законы, что и в природе: естественный отбор и конкуренция за ограниченные ресурсы. В результате чего на рынке остаются только самые надежные и проверенные бренды.

ИСТОЧНИК:THE DAIRYNEWS — ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВОСТИ МОЛОЧНОГО РЫНКА

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