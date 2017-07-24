Качество и экологичность стали основой конкурентоспособности туркменской фармацевтики

Республика развивает национальное фармацевтическое производство.

С 2014 года в западном регионе Туркменистана действует предприятие по производству йода Объединения «Туркмендермансенагат» при минздраве страны.

Предприятие базируется на местных сырьевых ресурсах, которые с лихвой окупают себя и снижают себестоимость выпускаемой продукции, что имеет немаловажное значение в условиях рынка.

Отметим, что проектная мощность предприятия составляет 250 млн штук йодных палочек в год, которые содержат в своем составе 5% йодистых активных веществ в размере пяти миллилитров, специально предназначенные для наружного применения.

— Выпускаемая нами продукция отличается не только своим высоким качеством, но и экологичностью, что составляет серьезную конкуренцию среди аналогичных товаропроизводителей. Привлекает внимание потребителей и их внешний товарный вид, красочная упаковка со знаком производителя «Сделано в Туркменистане», — рассказал спецкору SNG.TODAY директор предприятия Сапармаммет Мямиев.

Напомним, что с конвейера предприятия кроме йода выходят и другие виды фармпродукции – зубные тампоны, стерильная вата, медаптечки. Предприятие оснащено современной техникой и технологиями от мировых производителей из Турции, Японии и Германии. Оборудование немецкой компании «Arburg» составляет основу всего рабочего цикла, включающего в единое звено автоклав, термостат и центрифугу.

sng.today