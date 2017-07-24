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Teva собирается уволить 350 работников на израильских предприятиях

Фармацевтический концерн Teva собирается уволить 350 работников в Кфар-Сабе и Неот Ховав. Об этом стало известно 23 июля.

Как отмечается, увольнения будут осуществлены в рамках очередного этапа процесса реорганизации.

Всеизраильская федерация профсоюзов «Гистадрут» сразу же после заявления руководства компании объявила состояние трудового конфликта в концерне Teva. Трудовой конфликт охватывает около 6000 работников Teva.

Председатель «Гистадрута» Ави Нисанкорен объявил, что состояние трудового конфликта объявлено на девяти предприятиях концерна (в Кфар-Сабе, Кирьят-Шмоне, Ашдоде, Петах-Тикве, Иерусалиме, Нетании, индустриальных парках в Модиине, и Неот Ховав), сотрудники которых входят в профсоюз.

ИСТОЧНИК: НОВОСТИ ИЗРАИЛЯ

gmpnews

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Июль 24, 2017 | Просмотров: 64