В Англии прекратили финансировать гомеопатию Качество и экологичность стали основой конкурентоспособности туркменской фармацевтики » Teva собирается уволить 350 работников на израильских предприятиях Фармацевтический концерн Teva собирается уволить 350 работников в Кфар-Сабе и Неот Ховав. Об этом стало известно 23 июля. Как отмечается, увольнения будут осуществлены в рамках очередного этапа процесса реорганизации. Всеизраильская федерация профсоюзов «Гистадрут» сразу же после заявления руководства компании объявила состояние трудового конфликта в концерне Teva. Трудовой конфликт охватывает около 6000 работников Teva. Председатель «Гистадрута» Ави Нисанкорен объявил, что состояние трудового конфликта объявлено на девяти предприятиях концерна (в Кфар-Сабе, Кирьят-Шмоне, Ашдоде, Петах-Тикве, Иерусалиме, Нетании, индустриальных парках в Модиине, и Неот Ховав), сотрудники которых входят в профсоюз. ИСТОЧНИК: НОВОСТИ ИЗРАИЛЯ gmpnews