В Англии прекратили финансировать гомеопатию

Национальная служба здравоохранения Англии NHS объявила о запрете гомеопатии и фитотерапии и постановила прекратить финансирование службами здравоохранения десятка лекарственных средств, относящихся к гомеопатическим. Об этом сообщается на сайте издания The Telegraph.

За последние пять лет NHS вложила почти 600 тысяч фунтов в гомеопатию, несмотря на длительные дебаты о ее эффективности. Теперь представители организации заявляют, что в лучшем случае гомеопатия представляет собой плацебо и растрату ресурсов NHS, которые можно было бы применить с большей выгодой.

Нововведение позволит здравоохранению Англии сэкономить не менее 250 миллионов фунтов ежегодно на лекарствах, которые можно купить в аптеке. Пациентам предложили покупать лекарства от распространенных болезней, например, несварение и боль в горле, самостоятельно.

По словам Саймона Стивенса, исполнительного директора NHS, общественность ожидает, что организация будет разумно использовать каждый фунт, и мера по отказу от гомеопатии позволит NHS покупать эффективные современные лекарства.

indicator