Сенатор требует вмешательства Конгресса для снижения цен на инсулин

Сенатор-демократ из Миннесоты Эми Клобушар потребовала вмешательства конгресса в целях снижения цен на инсулин, сообщает Pharmacy Today. На пресс-конференции в столице штата городе Сент-Пол она заявила, что цены на препараты инсулина за последнее десятилетие значительно выросли и больные сахарным диабетом не могут их себе позволить.

Она призывает конгрессменов проголосовать за свой законопроект, в котором содержатся положения, разрешающие провайдерам программы Medicare самостоятельно согласовывать цены на лекарства с производителями, а гражданам импортировать лекарства из Канады. Также законопроект предполагает расширение доступа к дженерикам.

Кроме того, г-жа Глобушар является соавтором предложения, направленного на принятие мер против сделок между производителями оригинальных препаратов и дженериков, в результате которых дженериковые компании получают деньги за задержку вывода своих продуктов на рынок (pay-for-delay deals).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»