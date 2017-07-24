Boehringer Ingelheim инвестирует 217 млн долл. в расширение производственного предприятия в США

Немецкая фармацевтическая компания Boehringer Ingelheim объявила о намерении инвестировать 217 млн долл. в расширение производства в г. Фримонт (штат Калифорния), сообщает The Pharma Letter. Это позволит создать около 300 новых высокооплачиваемых и высококвалифицированных рабочих мест.

Недавно власти штата предоставили предприятию два налоговых кредита на общую сумму 25,5 млн долл. Расширение предприятия позволит увеличить производственные мощности на треть.

На предприятии производятся лекарственные препараты для лечения иммунологических, ревматологических и онкологических заболеваний.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»