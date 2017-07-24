Препарат Zostavax компании Merck провоцирует новый иск со стороны пациентов

В то же самое время, когда компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) «светит» перспектива жесткой конкуренции со сторон препарата Shingrix компании GlaxoSmithKline, ее вакцина для профилактики опоясывающего лишая Zostavax сталкивается с нарастающей угрозой судебного разбирательства, сообщает FiercePharma.

Восемнадцать пациентов подали иск против Merck, утверждая, что компания производит и продает «необоснованно опасную вакцину», использование которой приводит к серьезным повреждениям. В иске говорится, что применение вакцины Zostavax вместо профилактики опоясывающего лишая привело к развитию у истцов устойчивых штаммов herpes zoster, что вызывало болезненные вспышки инфекции, заставляло пострадавших обращаться за медицинской помощью, а в двух случаях вызвало развитие постгерпетической невралгии.

В иске утверждается также, что компании Merck было известно или должно было быть известно о том, что ее продукт вызывает вирусную инфекцию и поэтому не является безопасным для потребителей.

В ответ представитель Merck заявил, что компания подтверждает данные о продемонстрированной безопасности и эффективности препарата, разрешенного к применению в 50 странах. В заявлении Merck также говорится о том, что компания непрерывно доносит надлежащую и своевременную информацию о вакцине Zostavax до потребителей, а также до медицинского, научного и регуляторного сообществ.

Иск, внесенный 11 июля, содержит обвинения в халатности, дефектной конструкции, непредупреждении, невыполнении прямых и подразумеваемых гарантий, введении в заблуждение, включая риск причинения ущерба здоровью, а также обвинения в незаконном обогащении. Истцы требуют судебного разбирательства и решения суда о выплате компенсаций за причиненный ущерб.

В прошлом году продажи вакцины Zostavax принесли компании Merck 749 млн долл., а теперь ожидается конкуренция со стороны GlaxoSmithKline. По прогнозам аналитиков, продажи препарата Shingrix компании GSK вырастут до 1 млрд долл. к 2022 г.

GSK подала заявку на регистрацию Shingrix в США осенью прошлого года и может получить одобрение до конца текущего года.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»