Утвержден профстандарт специалиста по промышленной фармации в области обеспечения качества лекарств

20 июля Минюст России зарегистрировал приказ Минтруда России № 429н от 22.05.2017 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по промышленной фармации в области обеспечения качества лекарственных средств»».

Профессиональный стандарт может быть использован работодателем для: выбора квалифицированного персонала на рынке труда, отвечающего поставленной функциональной задаче; определения критериев оценки при выборе персонала; обеспечения качества труда персонала и соответствия выполняемых персоналом трудовых функций, установленным требованиям; обеспечения профессионального роста персонала; поддержания и улучшения стандартов качества в организации через контроль и повышение профессионализма работников; повышения мотивации персонала к труду в своей организации; повышения эффективности, обеспечения стабильности и качества труда.

Для разработки профессионального стандарта была сформирована рабочая группа, в которую вошли ведущие специалисты фармацевтической отрасли из следующих ассоциаций:

— Союз «Национальная фармацевтическая палата»;

— Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП);

— Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО);

— Ассоциация производителей фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения (АПФ);

— Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM).

Координацию деятельности рабочей группы осуществляли ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова и Минздрав России.

«Фармацевтический вестник»