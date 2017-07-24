Фармпроизводители, не маркирующие лекарства, могут получить штраф до 100 тысяч рублей

Правительство РФ 21 июля внесло в Госдуму два законопроекта, касающиеся внедрения государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

Законопроектом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»» предлагается, в частности, внедрить на всей территории России федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием контрольных (идентификационных) знаков для идентификации лекарственных препаратов.

Предусматриваются также полномочия Правительства России по утверждению:

— характеристик контрольного (идентификационного) знака, порядка его нанесения, требований к структуре и формату информации, которую содержат контрольные (идентификационные) знаки;

— порядка создания, развития, ведения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации системы мониторинга, определения ее оператора, порядка взаимодействия с другими государственными информационными системами.

Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» предусматривает установление административной ответственности за производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского применения без контрольных знаков, с нарушением установленного порядка их нанесения, за несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга лекарственных препаратов. За такие нарушения предусматривается наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей; на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 50 до 100 тысяч рублей.

«Фармацевтический вестник»