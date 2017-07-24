Израильская фармкомпания NeuroDerm продана за 1,1 млрд долл.

Израильская фармацевтическая компания NeuroDerm Ltd. продана за 1,1 млрд долл. (39 долл. за акцию), сообщает израильская газета Globes. Покупателем является японская фармкомпания Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation. Это одна из крупнейших сделок в сфере здравоохранения в Израиле.

NeuroDerm – это компания, специализирующаяся на клинических исследованиях комбинаций медицинского изделия и лекарственных препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы (ЦНС).

Сделку планируется завершить в IV квартале 2017 г.

Возглавляет NeuroDerm д-р Одед Либерман. Председатель совета директоров и один основных инвесторов компании – Роберт Тауб, основавший фармкомпанию Omrix, впоследствии приобретенную Johnson & Johnson за 465 млн долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»