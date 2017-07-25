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Astellas скорректировала информацию о выплатах российским врачам

Японская фармкомпания Astellas скорректировала данные о прошлогодних выплатах российским врачам и медучреждениям, опубликованные на ее официальном сайте в порядке добровольного раскрытия информации. Теперь фармкомпания указывает, что перечислила медицинским специалистам в России не 258,6 млн рублей, а лишь 162 млн рублей. Публикацию неверных данных в компании объясняют технической ошибкой.


На российском сайте Astellas во вторник, 25 июля, обновилась информация о «передаче ценностей» в 2016 году специалистам и организациям здравоохранения. В пояснительной записке компания сообщает, что ранее в отчете была допущена техническая ошибка, что «привело к существенному искажению информации».

Как и многие другие члены российской Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM), Astellas уже второй год раскрывает данные о том, какие суммы перечислила в предыдущем году конкретным врачам и учреждениям. Это одна из норм Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA), в которую входит и российская AIPM.

Vademecum проанализировал 39 отчетов за 2016 год компаний – членов AIPM и составил рейтинг врачей, получивших в прошлом году от фармпроизводителей самое щедрое вознаграждение. В ТОП30 фигурируют пять специалистов, оказывавших консультационные услуги Astellas.

Специалист Адрес основного места работы Выплата в 2016 году, рублей
Данные на 30 июня Данные на 24 июля
Тапильская Наталья Игоревна Санкт-Петербург, ул. Литовская, 2т 4 326 220 1 523 710
Гучев Игорь Анатольевич Смоленск, ул. Фрунзе, 35 3 085 189 Нет данных
Лоран Олег Борисович Москва, 2-й Боткинский пpоезд, 5 2 575 144 348 502
Соколовский Евгений Владиславович Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 6/8 1 115 700 947 850
Рахматулина Маргарита Рафиковна Москва, ул. Короленко, 3а 1 102 497 1 102 497
Все поименно названные специалисты 32 078 406 18 913 152
Все специалисты, информация о которых не раскрывается 226 537 490 143 176 675

Теперь фармкомпания утверждает, что ее выплаты были гораздо скромнее. В частности, лидер рейтинга Наталья Тапильская получила от Astellas не 4,3 млн рублей, как сообщалось ранее, а лишь 1,5 млн рублей. А занявший второе место Игорь Гучев с заявленными ранее почти 3,1 млн рублей в обновленном отчете не фигурирует вовсе. В скорректированных данных отсутствует информация и о Наталье Федяшовой из Комсомольска-на-Амуре, гонорар которой за консультацию, как ранее указывала Astellas, составил символический 1 рубль.

Всего вышеперечисленные врачи получили от Astellas в 2016 году 18,9 млн рублей (ранее говорилось о 32 млн рублей), специалисты, конкретная информация о которых не раскрывается, – 143,2 млн рублей (ранее 226,5 млн рублей). Таким образом, общую выплату всем специалистам Astellas скорректировала на 37% – до 162 млн рублей.

Источник Astellas

vademec

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Июль 25, 2017 | Просмотров: 126