Astellas скорректировала информацию о выплатах российским врачам

На российском сайте Astellas во вторник, 25 июля, обновилась информация о «передаче ценностей» в 2016 году специалистам и организациям здравоохранения. В пояснительной записке компания сообщает, что ранее в отчете была допущена техническая ошибка, что «привело к существенному искажению информации».
Как и многие другие члены российской Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM), Astellas уже второй год раскрывает данные о том, какие суммы перечислила в предыдущем году конкретным врачам и учреждениям. Это одна из норм Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA), в которую входит и российская AIPM.
Vademecum проанализировал 39 отчетов за 2016 год компаний – членов AIPM и составил рейтинг врачей, получивших в прошлом году от фармпроизводителей самое щедрое вознаграждение. В ТОП30 фигурируют пять специалистов, оказывавших консультационные услуги Astellas.
|Специалист
|Адрес основного места работы
|Выплата в 2016 году, рублей
|Данные на 30 июня
|Данные на 24 июля
|Тапильская Наталья Игоревна
|Санкт-Петербург, ул. Литовская, 2т
|4 326 220
|1 523 710
|Гучев Игорь Анатольевич
|Смоленск, ул. Фрунзе, 35
|3 085 189
|Нет данных
|Лоран Олег Борисович
|Москва, 2-й Боткинский пpоезд, 5
|2 575 144
|348 502
|Соколовский Евгений Владиславович
|Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 6/8
|1 115 700
|947 850
|Рахматулина Маргарита Рафиковна
|Москва, ул. Короленко, 3а
|1 102 497
|1 102 497
|Все поименно названные специалисты
|32 078 406
|18 913 152
|Все специалисты, информация о которых не раскрывается
|226 537 490
|143 176 675
Теперь фармкомпания утверждает, что ее выплаты были гораздо скромнее. В частности, лидер рейтинга Наталья Тапильская получила от Astellas не 4,3 млн рублей, как сообщалось ранее, а лишь 1,5 млн рублей. А занявший второе место Игорь Гучев с заявленными ранее почти 3,1 млн рублей в обновленном отчете не фигурирует вовсе. В скорректированных данных отсутствует информация и о Наталье Федяшовой из Комсомольска-на-Амуре, гонорар которой за консультацию, как ранее указывала Astellas, составил символический 1 рубль.
Всего вышеперечисленные врачи получили от Astellas в 2016 году 18,9 млн рублей (ранее говорилось о 32 млн рублей), специалисты, конкретная информация о которых не раскрывается, – 143,2 млн рублей (ранее 226,5 млн рублей). Таким образом, общую выплату всем специалистам Astellas скорректировала на 37% – до 162 млн рублей.