Astellas скорректировала информацию о выплатах российским врачам

Японская фармкомпания Astellas скорректировала данные о прошлогодних выплатах российским врачам и медучреждениям, опубликованные на ее официальном сайте в порядке добровольного раскрытия информации. Теперь фармкомпания указывает, что перечислила медицинским специалистам в России не 258,6 млн рублей, а лишь 162 млн рублей. Публикацию неверных данных в компании объясняют технической ошибкой.



На российском сайте Astellas во вторник, 25 июля, обновилась информация о «передаче ценностей» в 2016 году специалистам и организациям здравоохранения. В пояснительной записке компания сообщает, что ранее в отчете была допущена техническая ошибка, что «привело к существенному искажению информации».

Как и многие другие члены российской Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM), Astellas уже второй год раскрывает данные о том, какие суммы перечислила в предыдущем году конкретным врачам и учреждениям. Это одна из норм Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA), в которую входит и российская AIPM.

Vademecum проанализировал 39 отчетов за 2016 год компаний – членов AIPM и составил рейтинг врачей, получивших в прошлом году от фармпроизводителей самое щедрое вознаграждение. В ТОП30 фигурируют пять специалистов, оказывавших консультационные услуги Astellas.