«Биокад» и «Фармстандарт» препятствуют проверке ФАС

Крупные российские фармкомпании «Биокад» и «Фармстандарт» препятствуют проверке Федеральной антимонопольной службы (ФАС), говорится в сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале ведомства. Обе компании подозреваются в картельном сговоре на торгах, уточнила представитель антимонопольной службы.

«ЗАО «Биокад», проверяемое по подозрению в крупном картеле на торгах, препятствовало проведению проверки. Составлен протокол о воспрепятствовании. Компании ООО «Фармстандарт» и АО «Фармстандарт» также препятствуют проверке и отключили сетевые диски. «Такие действия компаний демонстрируют, что им есть что скрывать от антимонопольных органов», – говорится в сообщении ФАС.

Представитель ФАС Дарья Силкова уточнила, что «Фармстандарт» также подозревается картельном сговоре. «Биокад» и «Фармстандарт» подозреваются в участии в картелях, но один это картель или разные, покажут результаты проверок», – сказала она. Сейчас ФАС проводит проверку в отношении многих фармкомпаний, добавила Силкова, однако что это за компании, она не уточнила.

По словам представителя «Биокада», произошла техническая ошибка сотрудника компании «Биокад», который не был уведомлен о проверке ФАС. «В данный момент компания активно сотрудничает с ФАС и предоставляет всю необходимую информацию в рамках проводимой проверки», – заявил он. При этом у «Биокада» нет сведений о том, что компанию подозревают в картельном сговоре, добавил представитель компании. Получить комментарий от «Фармстандарта» Vademecum не удалось.

За первые три месяца 2017 года ФАС выявила 70 картельных сговоров при госзакупках лекарств и медоборудования, сообщил в апреле начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. Объем начальной (максимальной) цены контрактов по этим закупкам превысил 12 млрд рублей. В июле ФАС возбудила дело в отношении компаний «Медпролайф», «Проммедзакупка», «Медторг», «Инвамед» и «Микромед» по признакам картельного сговора на 357 аукционах на поставку кардиологических изделий за период с 2015 по 2017 год. Сумма начальных цен контрактов составила более 2,5 млрд рублей.

ПАО «Фармстандарт» – один из крупнейших российских фармпроизводителей, входит в ТОП3 дистрибьюторов бюджетного рынка Vademecum. Выручка компании в 2016 году составила 61,8 млрд рублей, чистая прибыль – 8 млрд рублей, основной владелец – Виктор Харитонин.

Компания «Биокад» специализируется на производстве препаратов для лечения рака, ВИЧ-инфекции, гепатита, рассеянного склероза. Выручка «Биокада» в 2016 году составила 11,7 млрд рублей, чистая прибыль – 3,2 млрд рублей. Основные владельцы – деловой партнер Виктора Харитонина Валерий Егоров (50%), основатель «Биокада» Дмитрий Морозов (30%) и «Фармстандарт» (20%).

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