Президент Молдавии уволил министра здравоохранения

Президент Молдавии Игорь Додон уволил министра здравоохранения страны Руксанду Главан и министра молодежи и спорта Виктора Зубку.

«Я неоднократно отмечал, что поддерживаю сокращение административного аппарата, количества министерств и выступаю за их качественную эффективность, а не количественную. Ратую за назначение на должности министров исключительно профессионалов», – прокомментировал он это решение на своей странице в сети Facebook.

Изменения в госаппарате начались после одобрения парламентом и президентом реформы правительства. Из 16 министерств по итогам реорганизации останется только девять. Министерство здравоохранения будет объединено с Министерством труда, семьи и соцзащиты. Новое ведомство получит название Министерство здоровья, труда и социальной защиты.

Предыдущего главу Минздрава страны Андрея Усатого обвинили во взяточничестве.

Источник: РБК

vademec