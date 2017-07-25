Mitsubishi Tanabe Pharma купит израильскую Neuroderm за $1,1 млрд

Японская фармацевтическая компания Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) за $1,1 млрд купит 100% акций израильской компании Neuroderm, которая специализируется на разработке методов лечения заболеваний нервной системы. Поглощение позволит MTPC расширить бизнес на американском рынке, пишет Reuters.

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation заплатит по $39 за каждую акцию Neuroderm, что подразумевает премию в 17% по сравнению со стоимостью ценных бумаг компании к моменту закрытия торгов 21 июля 2017 года.

По итогам поглощения Neuroderm станет дочерней компанией MTPC. Закрытие сделки состоится в IV квартале 2017 года.

В настоящее время Neuroderm проводит клинические испытания лекарства для лечения болезни Паркинсона в США и Европе. Запуск препарата планируется к 2019 году. По мнению Питера Велфорда, аналитика Jefferies, если препарат успешно пройдет клинические исследования, его продажи могут достичь $1,7 млрд.

Покупка Neuroderm позволит MTPC войти и закрепиться на фармацевтическом рынке США. К 2020 году на американском рынке MTPC планирует достичь показателя продаж в размере 80 млрд иен (около $720 млн).

Ранее другая японская компания – Konica Minolta – приобрела американскую генетическую лабораторию Ambry Genetics за $1 млрд.

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation – японская фармацевтическая компания, работающая в нескольких сегментах рынка. Один из них – разработка, развитие, производство и продажа рецептурных и безрецептурных препаратов, второй – производство, покупка и продажа химикатов, а также недвижимость. Выручка компании в 2016 году – $3,8 млрд, чистая прибыль – $620 млн.

NeurodDerm – израильская фармацевтическая компания, основанная в 2003 году. Компания занимается разработкой лекарств для лечения заболеваний центральной нервной системы.

Источник: Reuters

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