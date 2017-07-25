В Великобритании признали гомеопатию неэффективной

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) сообщила о прекращении госзакупок гомеопатических и фитотерапевтических средств ввиду их низкой эффективности. Такие меры позволят сэкономить до 250 млн фунтов ($326 млн) в год, считают в службе.

За последние пять лет NHS потратила около 600 тысяч фунтов стерлингов ($782 тысячи) на лечение при помощи гомеопатических методов, несмотря на долгие споры об эффективности альтернативной медицины.

Вывод об эффективности гомеопатии NHS удалось сформулировать только в июле 2017 года. «Гомеопатия – это в лучшем случае плацебо, а к тому же еще и растрата дефицитных фондов службы», – сообщил Саймон Стивенс, исполнительный директор NHS.

Помимо гомеопатии без поддержки окажутся также 17 других направлений по причине их низкой клинической или экономической эффективности. Среди них – фитотерапия, Омега-3 жирные кислоты, местнораздражающие мази, а также ряд прививок, пишет The Guardian.

В России вопрос об эффективности гомеопатии и ее государственной поддержке стоит не менее остро. В начале 2017 года РАН подготовила меморандум, призывающий квалифицировать гомеопатию как лженауку. Однако Минздрав идею запрета гомеопатии не поддержал, о чем было объявлено 25 мая 2017 года на конгрессе «Право на лекарство».

Источник: The Telegraph

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