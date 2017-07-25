Пока в Украине площадок, соответствующих стандартам MSD, нет

Транснациональная фармацевтическая компания Merck Sharp & Dohme (MSD) не смогла найти в Украине площадок для открытия производства. Об этом в сообщила руководитель департамента инновационных лекарственных средств MSD Маргарита Огнивенко в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

«Пока в Украине площадок, соответствующих стандартам, где мы могли бы безоговорочно согласиться с полным циклом производства наших продуктов, нет», – сказала Огнивенко. Она уточнила, что у компании уже «есть успешный опыт локализации производства оригинального препарата «Пегинтрон» для лечения вирусных гепатитов в Украине».

«На наш взгляд, развитие украинского производителя и локализация инновационных препаратов – одно из ключевых направлений как государства, так и бизнеса» — подчеркнула глава департамента фармкомпании MSD.

gmpnews