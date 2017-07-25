Одиннадцать препаратов приближаются к одобрению в ЕС Пока в Украине площадок, соответствующих стандартам MSD, нет » Endo International потратит $325 млн на реструктуризацию Endo International PLC (NASDAQ: ENDP) сообщила в пятницу, что сократит 875 рабочих мест, что составляет около 18% от ее общей рабочей силы, в рамках реструктуризации, направленной на сокращение издержек на сумму до $65 млн в год. Фармацевтическая компания заявила, что закрывает производственные и распределительные мощности в Хантсвилле, штат Алабама, в течение следующих 12-18 месяцев в результате сокращения объемов продаж коммодитизированных продуктов. Endo планирует потратить на реструктуризацию $325 млн. ffin