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Endo International потратит $325 млн на реструктуризацию

Endo International PLC (NASDAQ: ENDP) сообщила в пятницу, что сократит 875 рабочих мест, что составляет около 18% от ее общей рабочей силы, в рамках реструктуризации, направленной на сокращение издержек на сумму до $65 млн в год. Фармацевтическая компания заявила, что закрывает производственные и распределительные мощности в Хантсвилле, штат Алабама, в течение следующих 12-18 месяцев в результате сокращения объемов продаж коммодитизированных продуктов. Endo планирует потратить на реструктуризацию $325 млн.

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Июль 25, 2017 | Просмотров: 45