Квартальная прибыль Eli Lilly выросла на 35%

Во II квартале 2017 г. чистая прибыль американской фармацевтической компании Eli Lilly выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составила 1 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma.

Квартальный объем продаж увеличился на 8% и составил 5,8 млрд долл., превысив прогнозы аналитиков (5,6 млрд долл.).

Как отметил исполнительный директор Eli Lilly Дэвид Рикс, рост финансовых показателей стал возможен благодаря новым препаратам, в т.ч. Trulicity, Taltz, Basaglar, Jardiance, Lartruvo и Cyramza.

Квартальный объем продаж Trulicity вырос на 139% – до 480,2 млн долл.

По прогнозу компании, в 2017 г. объем продаж составит 22,0–22,5 млрд долл., прибыль на акцию – 4,10–4,20 долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»