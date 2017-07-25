ФАС намерена разработать механизмы снижения цен на барьерные контрацептивы

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова 23 июля выступила с докладом в рамках всероссийского образовательного форума «Территория смыслов» по теме «ВИЧ — как сохранить свою жизнь и здоровье близких. Практики НКО». Присутствовавшие на мероприятии представители НКО указали на высокую стоимость барьерных контрацептивов.

Роспотребнадзор и ФАС обсудили вопросы ценообразования на барьерные контрацептивы. Как сообщили в Роспотребнадзоре, ФАС уже включилась в проработку этого вопроса.

«В настоящий момент мы проводим анализ рынка барьерных контрацептивов с целью разработки механизмов снижения цен, — сообщил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров. – Соответствующие предложения будут представлены в III квартале 2017 года».

По его словам, на сегодняшний день антимонопольная служба запросила у хозяйствующих субъектов соответствующую информацию.

«Фармацевтический вестник»