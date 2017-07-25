Ipsos Healthcare: медпредставители заметно теряют свои позиции среди провизоров-фармацевтов

51% врачей отметили медицинских представителей в качестве основного источника информации о лекарственных препаратах. Этот показатель остался неизменным с 2016 года, в то время как позиции медпредставителей среди провизоров-фармацевтов заметно ослабли (почти на 6% до 48% за последние два года). Таковы результаты весенних волн синдикативных исследований MEDI-Q «Мнение практикующих врачей» и Pharma-Q «Мнение провизоров-фармацевтов» компании Ipsos Healthcare.

Если у врачей оценка важности таких привычных источников информации, как справочники лекарственных препаратов, остается на том же уровне (находится на втором месте — 46%), то у провизоров-фармацевтов она стремительно падает (за три года почти на 10%). Такая же ситуация в целом характерна и для профессиональных СМИ.

Все это происходит на фоне заметного роста использования интернета – у провизоров-фармацевтов он вышел еще в прошлом году на первое место и укрепился в 2017 году – до 60%.

Рис. 1. Наиболее важные источники информацииТакже среди сформировавшихся трендов для врачей самую выраженную положительную динамику имеют интернет-конференции и вебинары (14%), при этом наибольшие показатели отмечены у кардиологов и эндокринологов – для них это показатель равен почти 20%, у гинекологов – 19%, наименьшие значения у психиатров – 8,5%.

Рис.2. Врачи разных специальностей по-разному оценивают важность интернет-конференций/вебинаровПродолжает расти востребованность конгрессов и симпозиумов, а также использование электронной почты как дополнительного канала коммуникаций, причем и здесь врачи слегка уступают сотрудникам аптек.

Можно ожидать, что и в дальнейшем такие тенденции будут лишь усиливаться, но при этом достаточно быстро встанет вопрос об эффективности использования новых цифровых каналов коммуникаций.

«Фармацевтический вестник»