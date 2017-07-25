Руководство Stada рекомендует акционерам принять новое предложение Bain Capital и Cinven

Наблюдательный и исполнительный советы немецкой фармацевтической компании Stada Arzneimittel рекомендовали акционерам компании принять новое предложение о приобретении со стороны консорциума частных инвестиционных фондов Bain Capital и Cinven, сообщает FirstWord Pharma.

Новое предложение, подразумевающее приобретение Stada по цене 66,25 евро за акцию последовало после неудавшейся попытки приобрести бумаги компании по цене 66 евро за акцию, когда консорциуму не удалось заручиться поддержкой необходимого числа акционеров.

По словам председателя наблюдательного совета Stada Фердинанда Откера, новое предложение полностью соответствует интересам компании и всех ее акционеров.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»