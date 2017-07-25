Зарегистрирован инновационный российский препарат для лечения ВИЧ-инфекции

В России зарегистрирован первый в XXI веке оригинальный российский препарат для лечения ВИЧ-инфекции — ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы (ННИОТ) нового поколения ЭЛПИДА® (элсульфавирин) (регистрационное удостоверение № ЛП-004360 от 30.06.2017 г.). Препарат разработан компанией «Вириом» Центра Высоких Технологий «ХимРар» в партнерстве с компанией «Ф. Хоффманн-Ля Рош» (Швейцария) при поддержке Минпромторга России в рамках Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Проект разработки ЭЛПИДЫ® был утвержден Комиссией по модернизации и технологическому развитию экономики при Президенте РФ.

Результаты многоцентрового российского сравнительного исследования ЭЛПИДЫ®, проходившего в 12 клинических центрах и 10 регионах России, продемонстрировали высокую вирусологическую и иммунологическую эффективность препарата, не зависящую от исходной вирусной нагрузки; высокий уровень безопасности препарата по сравнению с другими ННИОТ; высокий генетический барьер для развития резистентности. Полученные данные позволили исследователям рекомендовать ЭЛПИДУ® в качестве 1-й линии лечения ВИЧ-инфекции в составе комбинированной антиретровирусной терапии. Результаты разработки препарата представлены на ведущих российских и международных конференциях в 2013-2017гг.

Полный производственный цикл препарата, включая фармацевтическую субстанцию, осуществляется на базе АО «ИИХР» группы компаний «ХимРар».

Генеральный директор компании «Вириом» Ирина Тырнова:

«Регистрация ЭЛПИДЫ® является событием особой значимости не только для нашей компании, но и для всей фармацевтической отрасли в России и СНГ. Это первый за многие годы инновационный препарат в области ВИЧ-инфекции с полным циклом разработки и производства в России, разработанный c государственной поддержкой. Введение ЭЛПИДЫ® в клиническую практику в качестве 1-й линии лечения ВИЧ-инфекции позволит существенно повысить стандарты безопасности, улучшить приверженность пациентов к лечению и в конечном итоге эффективнее бороться с опасной инфекцией. Дальнейшее развитие инновационного портфеля ВИЧ предусматривает создание комбинации фиксированных доз элсульфавирина с нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы и длительно действующей (до 3 месяцев) инъекционной формы для лечения и профилактики ВИЧ».

«Вириом» — компания группы «ХимРар», занимающаяся разработкой инновационных лекарственных препаратов в области ВИЧ-инфекции, гепатита С и В, гриппа. Целью компании «Вириом», ориентирующейся на высочайшие мировые стандарты, является улучшение результатов лечения и качества жизни пациентов, улучшение доступа к лечению всех нуждающихся в нем пациентов, снижение бремени и полное излечение социально-значимых инфекций.

gmpnews