Азербайджан ведет переговоры с рядом компаний в Азии для совместного производства фармацевтической продукции

Азербайджан ведет переговоры с компаниями из ряда азиатских стран на предмет организации совместного производства фармацевтической продукции на территории страны, отмечается в сообщении азербайджанского министерства экономики.

«Ведутся переговоры с компаниями из Турции, ОАЭ, Японии и Южной Кореи на предмет организации совместного производства фармацевтической продукции на территории Азербайджана», — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что в Пираллахинском промышленном парке заложен фундамент двух заводов по производству лекарств, строительство третьего начнется в ближайшее время. В целом, работа этих предприятий позволить открыть около 350 рабочих мест.

«ООО «Diamed Co» в ближайшее время приступит к строительству завода по производству одноразовых шприцов. Предприятие с объемом инвестиций в $4 млн будет сдано в эксплуатацию в первой половине 2018 года», — говорится в сообщении.

Diamed Co создана в Азербайджане 14 апреля 2017 года, 26 мая получила статус резидента Пираллахинского промышленного парка.

interfax.az