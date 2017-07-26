Fresenius подала в суд на правительство Омской области

Представительство немецкой компании Fresenius Medical Care «Фрезениус Медикал Кеа Омск» подало в суд на омскую комиссию по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС). В компании считают незаконным то, что комиссия не выделила им объемы финансирования по ОМС на оказание услуг по гемодиализу в условиях дневного стационара на 2017 год.

В качестве соответчика по делу суд привлек также правительство Омской области. В качестве третьих лиц к делу привлечены территориальный фонд ОМС (ТФОМС) Омской области и региональный Минздрав, говорится в опубликованном определении суда.

Причиной иска стал факт того, что частный диализный центр «Фрезениус Медикал Кеа Омск» не получил объемы на оказание медицинской помощи по программе ОМС в условиях дневного стационара на 2017 год.

По информации, размещенной на сайте омского ТФОМС, «Фрезениус Медикал Кеа Омск» принимает взрослое население по территориальной программе ОМС и может планово оказывать первичную помощь по профилю «сестринское дело» и специализированную – по профилю «нефрология», в том числе в условиях дневного стационара.

Рассмотрение дела назначено на 1 августа 2017 года.

В 2016 году челябинская клиника «Лотос» потребовала от регионального ТФОМС 25,4 млн рублей, на которые медцентр оказал пациентам медпомощь в 2014-2015 годах сверх установленных госзаданием объемов.

Fresenius Medical Care – мировой лидер в области организации диализного лечения, разработки и производства оборудования и расходных материалов для заместительной почечной терапии. Годовой оборот компании за 2016 год составил $17,9 млрд. По состоянию на 31 декабря 2016 года в собственности компании находились 3 624 диализные клиники по всему миру, где получали лечение 308 471 пациент. В России Fresenius Medical Care управляет 44 диализными центрами в 22 регионах Российской Федерации, где получают лечение более 6 194 пациентов.

Источник: Картотека арбитражных дел

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