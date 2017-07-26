MSD набирает пациентов для КИ нового иммуноонкологического препарата

Американская фармкомпания MSD объявила о начале широкомасштабных клинических исследований (КИ) ее нового иммуноонкологического препарта Китруда (пембролизумаб) – первого зарегистрированного в России ингибитора PD-1. По специально созданной «горячей линии» врачи, пациенты и их родственники могут получить информацию о проходящих в России клинических исследованиях и возможности принять в них участие.

В России одобрено около 30 исследований пембролизумаба, оценивающих эффективность и безопасность препарата в лечении 11 видов злокачественных опухолей. Исследования проходят на базе более 30 федеральных и региональных онкологических научных и клинических центров, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Ижевске, Архангельске, Белгороде, Нижнем Новгороде, Челябинске, Барнауле, Новосибирске и Томске, говорится в сообщении MSD.

Информация об условиях участия в клинических испытаниях можно получить по телефону +7 495 916 71 00 (доб. 391). «Горячая линия» работает по будням с 9:00 до 17:00 (московское время).

Проводимые в России исследования стали частью глобальной программы, оценивающей перспективы применения пембролизумаба. В настоящее время проходят 500 различных клинических исследований, определяющих возможности препарата в терапии более 30 видов злокачественных новообразований. Результаты этих исследований формируют доказательную базу для регистрации новых показаний к применению препарата.

В России пембролизумаб был зарегистрирован в ноябре 2016 года для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой, а также пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого, у которых подтверждена экспрессия PD-L1 опухолевыми клетками, при прогрессировании заболевания после химиотерапии на основе препаратов платины, а также при наличии мутаций EGFR или ALK.

Впервые пембролизумаб был зарегистрирован в 2014 году в США для терапии пациентов с неоперабельной и метастатической меланомой, у которых выявлено прогрессирование заболевания после предшествующей терапии. Позже препарат был одобрен для терапии пациентов с неоперабельной и метастатической меланомой, ранее не получавших лечения; для терапии пациентов с метастатическим раком легкого с гиперэкспрессией PD-L1; рецидивирующих метастатических опухолей головы и шеи; лимфомы Ходжкина; распространенного колоректального рака; рака мочевого пузыря.

В июне ФАС Москвы обязала столичный Департамент здравоохранения разрешить проводить клинические исследования в государственных медучреждениях без обязательного одобрения Московским городским независимым этическим комитетом, как того требовал ранее изданный ведомством приказ от 25 ноября 2016 года.

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