Правительство поделит производителей медизделий по категориям риска

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление №868, утвердив новый подход при проведении проверок производителей медицинских изделий. Каждому из них Росздравнадзор присвоит категорию риска, от которой будет зависеть частота проверок.

Выступая на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 26 июля 2017 года, Дмитрий Медведев сообщил, что присвоение производителям медизделий категорий риска (значительный, средний, умеренный или низкий) поможет снизить административную нагрузку на контролирующую службу. На официальном сайте правительства также указано, что применение рискоориентированного подхода позволит повысить эффективность работы Росздравнадзора. Служба будет вести собственный перечень объектов контроля по категориям риска и публиковать на официальном сайте информацию о производителях, за которыми установлен доскональный контроль.

Определять, насколько пристально Росздравнадзор будет следить за организацией, станут на основе специального рейтинга, критерии для которого утверждены правительством. За соответствие этим критериям организации будут присваиваться баллы.

К примеру, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые проводят клинические испытания медизделий, оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара оценивается в 2 балла. Организация ВМП на базе такого учреждения оценивается уже в 8 баллов. Баллы могут быть присвоены и в зависимости от числа проведенных КИ: от 6 до 10 испытаний – 5 баллов, 11 и более – 7 баллов. Модель рискоориентированного подхода начнет реализовываться с 1 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что эту модель Росздравнадзор планирует использовать при проверках аптечных организаций. Аптеки категории чрезвычайно высокого риска Росздравнадзор намеревался проверять один раз в год, категории высокого риска – один раз в два года, категории значительного риска – один раз в три года, категории среднего риска – не чаще чем один раз в четыре года.

Источник: Правительство Российской Федерации

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