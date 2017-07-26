«Нацимбио» начала поставки вакцин от гриппа с новым штаммом вируса

Национальная иммунобиологическая компания приступила к поставкам профилактических вакцин от гриппа для эпидемиологического сезона 2017-2018. До конца октября будет отгружено 57,6 млн доз вакцин, что на 20% больше объема прошлого года, из них 17,8 млн для детей. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, в состав вакцин включены штаммы «Гонконг» и «Брисбен», а также новый – «Мичиган», который пришел на смену штамму «Калифорния».

«В прошлом году охват населения вакцинацией против гриппа стал беспрецедентным для страны – было иммунизировано 38,2% населения, за десять лет этот показатель увеличился вдвое. В этом году государство закупает на 20% больше профилактических вакцин, и мы надеемся, что благодаря совместным усилиям, направленным на повышение приверженности населения к иммунопрофилактике, итоги эпидемического сезона по ОРВИ и гриппу будут позитивными», – заявила генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.

В 2017 году в рамках государственного контракта будут поставляться вакцины, выпускаемые Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток, НПО «Микроген» и ООО «Форт». ВОЗ в начале года предупредила об актуальности для северного полушария в эпидемическом сезоне 2017-2018 нового штамма вируса гриппа. В соответствии с рекомендациями производители включили в препараты штаммы А/HongKong/4801/2014 (H3N2), В/Brisbane/60/2008 и новый штамм А/Michigan/45/2015 (H1N1), который заменил родственный пандемический штамм «Калифорния». В соответствии с требованиями государственной фармакопеи после включения нового штамма в состав вакцин первые промышленные серии от каждого производителя прошли испытания с участием добровольцев и подтвердили свои иммуногенные свойства.

Национальная иммунобиологическая компания также ведет работы по созданию новейшей отечественной вакцины, включающей в состав сразу четыре штамма вируса гриппа. Как ожидается, производство препарата будет запущено в эпидемический сезон 2019-2020 гг.

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