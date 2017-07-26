Вероника Скворцова: Российские вакцины признаны в мире

«В создании отечественных вакцин есть большой прогресс. За последние 4-5 лет мы полностью перешли на российские вакцины от гриппа. Они признаны лучшими в мире, их закупает сейчас Латинская, Центральная и Южная Америка» — заявила Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова в интервью газете «Аргументы и Факты».

«Именно эти вакцины позволили в прошлом году снизить смертность от гриппа в разы. Мы впервые перешли на отечественные инактивированные вакцины от полиомиелита. Впервые создали собственную пентавакцину: сразу от пяти детских инфекций. Не говоря уже о том, что у нас есть технологии самых современных векторных вакцин. Например, вакцины против лихорадки Эбола. Сейчас команда Минздрава работает в Гвинее, где применяет эту вакцину, поскольку недавно вспышка повторилась» — подчеркнула Вероника Скворцова.

На вопрос корреспондента АиФ: «Но зачем такие усилия — денежные, интеллектуальные — против Эболы, которой у нас нет? Не лучше ли разрабатывать лекарства для себя: антибиотики, средства от рака, которые мы закупаем за большие деньги?» — министр ответила: «Эболу, как и любую опасную инфекцию, могут к нам завезти. Полностью застраховаться от переносных случаев невозможно. За всю историю были 4 случая заболевания Эболой на территории нашей страны. Все закончились летально. Мы должны быть готовы к любой биоугрозе. Иметь не только вакцину, но и лекарства. Кстати, препарат для лечения Эболы при случайном попадании инфекции мы тоже разработали. Сейчас он проходит испытания. Наша задача — чтобы наши люди были защищены, чтобы всё для этой защиты у нас было.

Оригинальные инновационные препараты у нас разрабатываются для всех основных медицинских направлений. В частности, в Петербурге, на площадке компании «Биокад». Это новые препараты иммунотерапевтического ряда: против самых разнообразных онкологических и системных заболеваний, таких, как псориаз, болезнь Бехтерева и другие. Эти препараты уже показали свою эффективность в исследованиях на животных, превысив результативность зарубежных аналогов, и сейчас перешли в стадию клинических испытаний. В том числе разработаны препараты, которые уже за первый курс уменьшают число метастазов при меланоме, некоторых типах рака лёгкого, почки, мочеточника. Российская наука движется вперёд».

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

gmpnews